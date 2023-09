Feuerwehr muss Autofahrer befreien: Schwerer Unfall bei Ludwigsmoos

Im Nebel hat es am frühen Dienstagmorgen in Ludwigsmoos gekracht. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Dienstagmorgen in Ludwigsmoos. Gegen 5.15 Uhr krachten zwei Autos an der Kreuzung Erlengraben/St.-Wolfgang-Straße zusammen. Wie die Polizei berichtet, war ein 56-Jähriger aus Ehekirchen mit seinem Auto auf dem Erlengraben in nordöstliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur St.-Wolfgang-Straße übersah er einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer aus Schrobenhausen, der auf der St.-Wolfgang-Straße fuhr.

Schwerer Unfall mit zwei Verletzten in Ludwigsmoos

Im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte ein beteiligter Kleinwagen auf den angrenzenden Fuß- und Radweg. Glücklicherweise war hier zu der frühen Stunde kein Fußgänger oder Radfahrer unterwegs. Der 56-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Ingolstadt. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Untermaxfeld, Ludwigsmoos und Ehekirchen. (AZ)