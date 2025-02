Second-Hand-Basar für Kinderkleidung

Kinderbekleidung für Frühjahr/Sommer von Größe 50 - 164, Umstandsmode, Babyausstattung, Spielsachen, Fahrzeuge, Bücher, Kinderwägen, Kindersitze (mit ECE-Prüfsiegel) und vieles mehr wird am Samstag, 15. März, auf dem Second-Hand-Basar in der Kindertagesstätte, Ludwigstraße 148 in Ludwigsmoos angeboten. Der Verkauf findet von 13 bis 15 Uhr statt. Schwangere dürfen unter Vorlage des Mutterpasses mit einer Begleitperson ab 12.30 Uhr in den Verkaufsraum. Zur Stärkung bietet der Elternbeirat Kaffee und Kuchen für Sie an. Dieser Erlös kommt der Kita zugute. Wer etwas verkaufen möchte, erhält ab Samstag, 15. Februar, eine Verkäufernummer bei Daniela Appel, unter 08433/9281770 oder 0173/9079304. Nähere Infos für Verkäufer und Käufer finden sich unter www.donaumoos-evangelisch.de/evang-luth-kirche-ludwigsmoos-poettmes/second-hand-basar-ludwigsmoos. 15 Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten, dieser ist für die evangelische Kirchengemeinde, die Kita Königsmoos und für die Mittagsbetreuung der Grundschule Königsmoos bestimmt. Veranstalter ist die Evangelische Kirchengemeinde Ludwigsmoos. (AZ)