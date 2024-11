Singkreis OpenHeart gibt Benefizkonzert

Zu einem besonderen Benefizkonzert am 16. November lädt der Singkreis OpenHeart in die Evangelische Kirche in Ludwigsmoos ein. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr und steht unter dem Thema „Liebe“. Gemeinsam mit einer Gastband wird der Singkreis, unter der Leitung von Eva Biolek, moderne christliche Lieder präsentieren, die von Hoffnung und Gemeinschaft erzählen. Das Benefizkonzert wird zugunsten der Flutopfer in Schrobenhausen und der Evangelischen Kirchengemeinde Ludwigsmoos-Pöttmes veranstaltet.

Es bietet eine wunderbare Gelegenheit, in der besinnlichen Atmosphäre der Kirche zusammenzukommen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung Bedürftiger zu leisten. Im Anschluss an das Konzert sind alle Gäste eingeladen, den Abend bei Häppchen, Glühwein und anderen Getränken gemütlich ausklingen zu lassen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (AZ)