Unfall in Ludwigmoos: Auto landet in der Ach

Nachdem ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, kam er von der Straße ab und landete in Ludwigsmoos in der Ach.

In der Ach gelandet ist am Freitag gegen 23 Uhr ein junger Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Er blieb beim Unfall glücklicherweise unverletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 23-Jährige die St.-Wolfgang-Straße von Kehrhof in Ludwigsmoos in Richtung Langenmosen. In einer Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Beim anschließenden Versuch wieder auf die eigene Fahrspur zu kommen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Seat in der Ach.

Das Auto stand bis zu den Fenstern im Wasser der Ach

Der junge Mann konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien, das bis zu den Fenstern im Wasser stand. An seinem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 25.000 Euro, er selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Die freiwillige Feuerwehr Ludwigsmoos war mit mehreren Kräften vor Ort, das Unfallfahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. (AZ)