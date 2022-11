Wirtshaussingen: „Lasset uns das Leben genießen“

Plus In Ludwigsmoos wurde wieder gesungen. Welches Programm der neue, junge Volksmusikarchivar ins Donaumoos mitgebracht hat.

Bekannte und weniger bekannte Wirtshauslieder, Gstanzl- und Marschlieder, ein sangesfreudiges Publikum und zwei neue Gesichter der Volksmusikpflege – das waren die Zutaten zum gelungenen, nach längerer Pause ersten Wirtshaussingen in Königsmoos. Organisator Markus Huber freute sich, den neuen Leiter des Zentrums für Volksmusik, Literatur und Popularmusik, früher Volksmusikarchiv Bruckmühl, Leonhard Meixner und seine Assistentin Stephanie Wagenstaller in Ludwigsmoos vorstellen zu können.