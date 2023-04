vor 16 Min.

Mähdrescher beginnt auf Feld zu qualmen

Einen größeren Feuerwehreinsatz hat am Mittwochabend ein technischer Defekt an einem Mähdrescher in der Nähe von Alteneich ausgelöst. Das Fahrzeug hatte nach Polizeiangaben auf einem Feld während der Mäharbeiten zu qualmen begonnen. Die umliegenden Feuerwehren konnten jedoch durch entsprechende Kühlung die Entstehung eines offenen Feuers verhindern. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (AZ)

