Konzert-Gottesdienst: Musik, Emotion und weihnachtlicher Glanz

Am zweiten Weihnachtstag wurde die evangelische Christuskirche in Karlshuld zum Schauplatz eines besonderen Konzert-Gottesdienstes. Die Band „Auszeit“ unter der Leitung von Dekan Karl-Heinz Wendel füllte die Kirche nicht nur mit Gästen, sondern auch mit einer Atmosphäre voller Musik, Emotionen und weihnachtlichem Glanz.

Die Mitglieder der Band Auszeit haben jahrzehntelange Erfahrung als Musiker

Wendel ist nicht nur Theologe, sondern auch Sänger, Gitarrist und Bandleader. Alle Auszeit-Mitglieder teilen die Leidenschaft für Musik und haben sie bei unzähligen Auftritten in den vergangenen Jahrzehnten zum Ausdruck gebracht. Wendel sowie Sängerin Anita Klink-Herzinger, Schlagzeuger Helmut Seitle und Keyboarder Manfred Müller bilden ein Team, dessen innere Haltung zum Leben und zum Glauben sowie dessen Freude am Musizieren auf das Publikum überspringen. Gemeinsam präsentierten sie ein Programm, das mit seiner Mischung aus tiefgründigen Texten und eingängigen Melodien berührte.

Den Auftakt machten die Lieder „Denn es ist Weihnachtszeit (als aller Hoffnung Ende war…)“ und „Heast es net“, ein Klassiker von Hubert von Goisern. Begleitet von einer Lesung wurde dabei die zentrale Botschaft des Abends hervorgehoben: Hoffnung, Licht und der Glanz göttlicher Herrlichkeit.

Das Publikum wurde aktiv eingebunden, etwa mit den bekannten Liedern „Gottes Liebe ist wie die Sonne“ und „Die Gott lieben werden sein wie die Sonne“. Wendel bereicherte den Abend nicht nur musikalisch, sondern auch mit spannenden Anekdoten. So erfuhren die Zuhörer, dass selbst Elvis Presley zahlreiche geistliche Lieder gesungen hat. Seine Klassiker „Oh Little Town of Bethlehem“ und „Down from His Glory“ – ursprünglich unter dem Titel „It’s Now or Never“ bekannt – fanden ihren Platz im Programm.

„Feliz Navidad“ und „Rivers of Babylon“ waren in Karlshuld zu hören

Zum Ende hin lockerten lebhafte Stücke wie „Feliz Navidad“ und „Rivers of Babylon“ die Stimmung weiter auf. Mit Fürbitten, dem Vaterunser und dem Segen fand der offizielle Teil des Konzert-Gottesdienstes einen würdigen Abschluss. Doch die Band verabschiedete sich nicht, ohne dem Publikum mit „White Christmas“ und persönlichen Weihnachtsgrüßen noch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mit der Zugabe „Lege deine Sorgen nieder“ verabschiedeten sich die Musiker endgültig – nicht jedoch, ohne den Wunsch vieler Gäste nach einer Wiederholung im nächsten Jahr zu hören. Das einhellige Fazit: Ein Abend voller Besinnung, Gemeinschaft und großartiger Musik, der noch lange nachklingen wird.

Die am Ausgang gesammelten Spenden ergaben eine Summe von 928 Euro. Der Betrag kommt je zur Hälfte der eigenen Kirchengemeinde Karlshuld sowie dem Schulprojekt in der serbischen Partnerstadt Beška zu Gute. Beim Konzert-Gottesdienst in Untermaxfeld am 15. Dezember waren Spenden in Höhe von 966 Euro gesammelt worden. Das Geld erhalten hier je zur Hälfte die Kirchengemeinde Untermaxfeld und das Schulprojekt Beška. (AZ)