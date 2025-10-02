Magier Manuel Graf Beissel im Gespräch: „Vor der Magie sind alle Menschen gleich“

Viel braucht Manuel Graf Beissel nicht, um sein Gegenüber in Staunen zu versetzen. Ein paar Spielkarten, die Hälfte davon rot, die andere schwarz, und schon wirbeln seine Hände über den Tisch und lenken die Aufmerksamkeit genau dorthin, wo sie der Magier haben möchte. Am Ende gibt es einen Kartenstapel, in dem auf eine rote Karte eine schwarze folgt, zumindest scheint es ganz offensichtlich so zu sein. Doch ohne die Karten ein weiteres Mal zu berühren, haben sie sich sortiert und voneinander getrennt, so wie Öl und Wasser es tun würden. „Natürlich sind es nur Tricks, aber in dem Moment, in dem das Staunen, die Emotion echt ist, ist auch die Magie echt“, sagt er lächelnd.

Früher arbeitete Manuel Graf Beissel unter anderem mit Helene Fischer zusammen

Genau das, ein echter Magier, will Manuel Graf Beissel von Gymnich, wie er mit vollem Namen heißt, für sein Publikum auch sein. Wer magische Fähigkeiten habe, beherrsche Kartentricks und Gedankenlesen genauso wie große Illusionen und das erlaube ihm, sich nicht auf eine Rolle festlegen zu müssen. Dass er einmal als Magier auf der Bühne stehen würde, war dabei keineswegs abzusehen. Einer adligen Familie aus dem Raum Regensburg entstammend, studierte er zunächst BWL, stieg in den Rohstoffhandel ein und vermarktete in einer Agentur schließlich Helene Fischer an Werbekunden. Den Yuppi-Traum wollte er anfänglich leben, viel Geld damit verdienen, so richtig glücklich wurde er damit aber nicht. Damit, Menschen einen Moment lang zu verzaubern, hingegen schon.

Schon als Kind hatte er eine Liebe dafür, doch erst als er 18 Jahre alt ist, beginnen Freunde in seinem englischen Internat damit, Tricks zu üben. „Da habe ich gesehen, das kann man lernen, darin kann man gut werden. Ab diesem Moment ist es mein Hobby geworden, meine Passion, und es hat mich nie wieder losgelassen“, sagt Beissel heute. Schon während er in der Vermarktungsagentur arbeitet, lernt er an der Magic and Mystery School in Las Vegas, knüpft dort Kontakte und absolviert seine ersten Auftritte.

Doch beruflich bleibt er zunächst an seinem alten Leben hängen. „Es war ein schwieriger Prozess, aus diesem sozialen Konstrukt auszubrechen, die soziale Prägung zu überwinden, die wir alle erfahren“, sagt der 41-Jährige heute. Eine Freundin seiner Mutter habe einmal zu ihr gesagt: „Was macht dein Sohn noch gleich? Ist der nicht Clown oder so?“ Das beschreibe die Sichtweise vieler auf die Magie ganz gut, glaubt Beissel. Erst als er nicht mehr bei der Agentur arbeitet, traut er sich 2016, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen.

In Manuel Graf Beissels Bühnenshow soll das Publikum das innere Kind wiederentdecken

Genau von diesem Weg, den Beissel als so exemplarisch für unsere Sozialisierung sieht, handelt seine erste Bühnenshow „Modern Miracles“, mit der er am 29. Oktober im Neuburger Stadttheater Premiere feiert. Davon seinen Leidenschaften zu folgen, auch wenn es bedeutet, sich gegen gesellschaftliche Erwartungen zu stellen, scheitern zu können oder damit vielleicht nicht das ganz große Geld zu verdienen. „Ich glaube, viele Menschen hadern damit, sich von alten Glaubenssätzen zu lösen und das innere Kind wiederzuentdecken“, sagt Beissel. Viel zu oft frage man „Was machst du beruflich?“ und viel zu selten „Was liegt dir am Herzen? Was begeistert dich?“. Was könnte sich für diese Botschaft besser eignen als eine Zaubershow, in der es darum geht, sich begeistern und zum Staunen bringen zu lassen?

Eben weil die Show eine Geschichte erzählt, will sie Beissel auch möglichst interaktiv gestalten, das Publikum einbeziehen und so zum Nachdenken anregen. „Klar, es geht vor allem darum, einen schönen Abend zu haben, aber wenn es danach das ein oder andere Gespräch in der Familie gibt, wäre ich glücklich.“ So erzählt er in seiner Show etwa auch von philosophischen, wissenschaftlichen und magischen Interpretationen von Realität oder nimmt die kurze Aufmerksamkeitsspanne in Zeiten von Social Media aufs Korn. Angst davor, auf der Bühne von ihm bloßgestellt zu werden, müsse allerdings niemand haben, sagt Beissel. „Es gibt die Zauberkünstler, die dadurch Lacher ernten wollen. Aber die Menschen opfern ihre Zeit und ihr Geld, um dich zu sehen, da haben sie es verdient, dass man ihnen nichts nimmt, sondern etwas schenkt.“

Bei seinem Auftritt im April hat der Magier gute Erfahrungen mit den Neuburgern gemacht

Dieser Grundsatz prägt Beissels Zauberkunst, ob bei den Auftritten in Unternehmen, auf privaten Feiern oder auf der Bühne. Eine echte Präferenz für sein Publikum hat er dabei nicht. „Das Schöne ist, vor der Magie sind alle Menschen gleich.“ Solange die Menschen begeisterungsfähig sind, sich fallen lassen können, sei es vollkommen egal, wer da vor ihm sitze. Mit dem Neuburger Publikum hat er bei seinem Auftritt im Burgwaldhof im April jedenfalls schon gute Erfahrungen gemacht. „Sie waren sehr wohlwollend und ehrlich, ich habe mich zu Hause gefühlt“, erzählt Beissel.

Info: Tickets für Manuel Graf Beissels Bühnenshow „Modern Miracles“ am 29. Oktober um 20 Uhr im Neuburger Stadttheater sind unter www.manuelbeissel.com erhältlich.