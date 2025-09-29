Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Magische Momente erleben: Zaubern im Bus bei den Ingolstädter Zaubertagen

Ingolstadt

Ein Bus als Bühne: Auftakt der Zaubertage mit „Zaubern im Bus“

Zum Auftakt der Ingolstädter Zaubertage tritt der Magier Sven Catello in Manching und Ingolstadt in einem Bus auf. Der Einritt dazu ist frei.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Mit „Zaubern im Bus“ in Ingolstadt und Manching starten die diesjährigen Zaubertage.
    Mit „Zaubern im Bus“ in Ingolstadt und Manching starten die diesjährigen Zaubertage. Foto: Sven Catello

    Zum Auftakt der 28. Ingolstädter Zaubertage am Samstag, 4. Oktober, zaubert Sven Catello auch in diesem Jahr wieder in einem Bus.

    Bei den Zaubertagen wird in Manching und Ingolstadt in einem Bus gezaubert

    Um 14 Uhr wird in Manching am Rathaus gezaubert, um 15.30 Uhr schließlich am Rathausplatz in Ingolstadt. Catello tritt dabei in einem normalen Linienbus auf. Der Eintritt ist frei und jeder kann einsteigen, um sich bei den 20-minütigen Vorstellungen verzaubern zu lassen. Das Besondere: Die Zuschauer sitzen nah am Geschehen und können jeden Handgriff des Zauberers gut verfolgen. Weitere Informationen gibt es unter www.zaubertage.de. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden