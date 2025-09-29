Ein Bus als Bühne: Auftakt der Zaubertage mit „Zaubern im Bus“

Zum Auftakt der 28. Ingolstädter Zaubertage am Samstag, 4. Oktober, zaubert Sven Catello auch in diesem Jahr wieder in einem Bus.

Bei den Zaubertagen wird in Manching und Ingolstadt in einem Bus gezaubert

Um 14 Uhr wird in Manching am Rathaus gezaubert, um 15.30 Uhr schließlich am Rathausplatz in Ingolstadt. Catello tritt dabei in einem normalen Linienbus auf. Der Eintritt ist frei und jeder kann einsteigen, um sich bei den 20-minütigen Vorstellungen verzaubern zu lassen. Das Besondere: Die Zuschauer sitzen nah am Geschehen und können jeden Handgriff des Zauberers gut verfolgen. Weitere Informationen gibt es unter www.zaubertage.de. (AZ)