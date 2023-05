20-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Ein 72-jähriger Autofahrer hat mit seinem Fahrzeug in Mailing ein "Vorfahrt gewähren"-Schild missachtet, woraufhin er mit einem Motorrad zusammenstieß.

Ein 72-jähringer Ingolstädter fuhr mit seinem Auto am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Limesstraße in Mailing. Zeitgleich befuhr ein 20-jähriger Ingolstädter mit seinem Motorrad die Regensburger Straße. An der Einmündung Regensburger Straße/Limesstraße galt für den Autofahrer „Vorfahrt gewähren“. Dies missachtete der Fahrer und somit kam es mit dem Motorrad zum Zusammenstoß, heißt es im Polizeibericht. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war zur Unterstützung an der Unfallstelle. (AZ)