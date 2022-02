20.000 Euro Schaden: Zusammenstoß auf B16 bei Manching

Auf der B16 bei Manching sind zwei Autos zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand, der Schaden ist dennoch groß.

Auf der B16 bei Manching ist es am Samstag zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt bog mit seinem Auto am Samstag gegen 14.35 Uhr in Manching von der B16 (aus Richtung Regensburg fahrend) nach links auf die Staatsstraße 2335 in Richtung Ingolstadt ab.

Zusammenstoß zweier Autos auf der B16 bei Manching

Dabei übersah er eine 55-jährige Frau aus Regensburg, die ihm mit ihrem Auto auf der B 16 in Fahrtrichtung Neuburg entgegen kam. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte die Autofahrerin nicht mehr verhindern, dass sie mit ihrem Fahrzeug frontal in das unmittelbar vor ihr abbiegenden Auto stieß. Nach dem Anstoß schleuderte ihr Fahrzeug über eine Verkehrsinsel und stieß gegen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Bei dem Zusammenstoß wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. (nr)