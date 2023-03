Polizei zieht zugedröhnte Fahrer auf der A9 aus dem Verkehr

Zweimal hat die Polizei auf der A9 bei Manching den richtigen Riecher: Zwei Fahrer, die unter Drogeneinfluss stehen, werden aus dem Verkehr gezogen.

Gleich zwei Fälle im Zusammenhang mit Drogenkonsum am Steuer haben sich am Montag ereignet. Beide Pkw-Fahrer waren auf der A9 unterwegs und wurden an der Anschlussstelle Manching einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle eines 28-jährigen aus Kösching schlug den Beamten aus dem Auto starker Marihuanageruch entgegen. Weil der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf THC ausfiel. Am Abend des selben Tages war auch ein 29-jähriger Spanier mit Drogen am Steuer unterwegs. Der bei einer Polizeikontrolle durchgeführte Drogentest zeigte den vorangegangenen Konsum von Kokain an. Der Fahrer konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, da ihm diese durch ein Urteil entzogen worden war.

Aufgrund dessen beging er zusätzlich eine Straftat wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Beide Männer mussten sich einer Blutabnahme unterziehen. Sie erwartet ein Bußgeld von Mindestens 500 Euro, zudem wird das Fahren unter Drogeneinfluss mit mindestens einem Monat Fahrfahrbot geahndet. Durch die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel wurde die Weiterfahrt mit dem jeweiligen Pkw unterbunden. (AZ)