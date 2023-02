Manching

06:00 Uhr

Airbus-Betriebsratschef: Wie passen Aufrüstung und Christsein zusammen?

Thomas Pretzl (rechts), Betriebsratsvorsitzender von Airbus Defence and Space, zusammen mit Moderator Peter Ziegler im Pfarrheim Herz Jesu in Ingolstadt. Frieden schaffen mit oder ohne Waffen? Was sind Frieden und Freiheit uns wert? Fragen, die die beiden am Sonntag diskutierten.

Plus "Frieden schaffen mit mehr Waffen?" Diese provokante Frage stand im Zentrum einer Diskussion mit Thomas Pretzl. Als Betriebsratschef aus der Rüstungsindustrie kennt er das Dilemma.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

"Frieden schaffen ohne Waffen" – Wer kennt diesen Spruch nicht? Unter diesem Motto stand der Berliner Appell von DDR-Bürgerrechtlern 1982. Damals wendeten sich Pazifisten gegen den Kalten Krieg zwischen Ost und West. Am vergangenen Sonntag, ein Jahr nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine, stellte Peter Ziegler als Moderator die Frage „Frieden schaffen mit mehr Waffen?“ an den Betriebsratsvorsitzenden von Airbus, Thomas Pretzl. Die Diskussion im Pfarrheim Herz Jesu in Ingolstadt zeigte das Dilemma, in dem sich gerade viele befinden. Alle wollen Frieden – am besten sofort. Aber wie erreichen, in einer Welt, in der Ethik, Moral und ein Miteinander nicht mehr zu zählen scheinen?

