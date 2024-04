Andreas Hammer ist neuer Standortleiter bei Airbus

Andreas Hammer folgt bei Airbus Defence and Space in Manching auf Stefan Römelt. Hammer war zuvor in der Weltraumforschung tätig.

Andreas Hammer ist neuer Standortleiter von Airbus Defence and Space in Manching. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Er folgt auf Stefan Römelt, der diese Position knapp zwei Jahre innehatte und als „Head of Air Power Engineering“ einen neuen Verantwortungsbereich übernimmt.

Andreas Hammer war bereits in leitender Position in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig

Andreas Hammer verfügt über langjährige Erfahrungen in leitenden Positionen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, heißt es in der Mitteilung. Neben seiner neuen Rolle als Standortleiter wird Hammer weiterhin seine Aufgaben als „Head of Combat Air Systems“ von Airbus Defence and Space wahrnehmen. In dieser Funktion verantwortet er seit März 2022 das quadronationale Eurofighter Typhoon-Programm einschließlich aller Produktions- und Entwicklungsaktivitäten in Deutschland (Manching) und Spanien (Getafe).

Zuvor war er seit 2018 bei Airbus Defence and Space im Bereich Weltraumforschung als „Head of Space Exploration“ und „Head of Space Systems Germany“ tätig und leitete von Januar 2019 bis März 2020 den Bereich Raumfahrzeugausrüstung.

Von 2015 bis 2018 führte er Andreas Hammer als Chief Executive Officer die Tesat GmbH & Co.KG, eine Tochtergesellschaft von Airbus. (AZ)

Lesen Sie dazu auch