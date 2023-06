Anhänger prallt gegen Auto: Pferd bei Unfall auf B16 verletzt

Auf Höhe des Manchinger Flugplatzes krachte es. Dabei wird ein Pferd leicht verletzt.

Bei einem Unfall am Sonntag auf der B16 bei Manching ist ein Pferd leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht war eine 69-Jährige gegen 17.55 Uhr mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Forstwiesen her kommend Richtung Westenhausen unterwegs. Nach dem Flugplatz Manching bog sie an der Kreuzung nach links in die Bundesstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 27-jährigen Frau, die mit ihrem Pkw und einem Pferdeanhänger auf der B16 Richtung Manching unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß zwischen Pkw-Front und Pferdeanhänger erlitt das Pferd, das in dem Anhänger transportiert wurde, leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro entstanden.