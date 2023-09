Auto kollidiert mit zwei Transportern

Auf der B 16 bei Manching ist ein Auto mit einem Transporter zusammengestoßen. Dadurch wurde es gegen einen anderen Transporter geschleudert.

Ein 32-jähriger Schwabinger fuhr am Montag gegen 10 Uhr befuhr mit seinem Auto auf der B 16 und wollte nach links in die Staatstraße 2335 einbiegen. Im Gegenverkehr fuhr ein 48-jähriger Ehinger mit seinem Transporter und wollte am Einmündungsbereich geradeaus weiterfahren. Ein 43-jähriger Ingolstädter stand mit seinem Kleintransporter auf der Staatsstraße 2335 und wollte nach links auf die B 16 einbiegen. Beim Abbiegevorgang des Autofahrers übersah dieser den Transporter, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde das Auto rückwärts gegen den stehenden Kleintransporter geschleudert. Hierbei verletzte sich der Unfallverursacher leicht und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Ein Gesamtschaden von 12.000 Euro ist entstanden, heißt es im Polizeibericht. Die Freiwillige Feuerwehr Manching war zur Unterstützung und Verkehrslenkung vor Ort. (AZ)