Autofahrer missachtet Vorfahrt: Mann verletzt sich

Bei Manching hat ein 58-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt die Vorfahrt missachtet, weshalb er mit einem anderen Auto kollidierte. Der andere Fahrer verletzte sich.

Ein 58-jähriger Ingolstädter fuhr am Montag gegen 13.30 Uhr mit seinem Audi die Hauptstraße von Westerhausen kommend in Richtung Staatsstraße. An der Einmündung zur Staatsstraße gilt „Vorfahrt gewähren“. Auf dieser fuhr ein 51-jähriger Großmehringer mit seinem VW. Der Audi-Fahrer bog links ab und missachtete die Vorfahrt des VW-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam und der VW anschließend in ein angrenzendes Feld fuhr. Durch den Aufprall wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst erst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Durch herumschleuderte Fahrzeugteile wurde noch ein weiteres Auto leicht beschädigt, berichtet die Polizei. Ein Gesamtschaden von 10.500 Euro ist entstanden und die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Manching war mit zehn Einsatzkräften zur Unterstützung und Verkehrsregelung vor Ort. (AZ)