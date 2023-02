Autofahrer stoßen auf B 16 frontal zusammen und verletzen sich

Auf der B 16 bei Manching sind zwei Autos miteinander kollidiert, weil der eine Fahrer den anderen beim Abbiegen übersah. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr fuhr eine 22-Jährige aus Siegenburg mit ihrem Auto auf der B 16 von Neuburg kommend in Fahrtrichtung Regensburg und wollte bei Manching nach links in die Einmündung zur Staatsstraße 2335 abbiegen. Hierbei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 53-Jährigen aus Neustadt an der Donau, der auf der B 16 in Fahrtrichtung Neuburg unterwegs war.

Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander und die beiden Beteiligten zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Wie die Polizei berichtet, mussten die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Geisenfeld war mit vier Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. (AZ)