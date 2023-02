Autos stoßen auf B 16 frontal zusammen: zwei Verletzte

Am Dienstagabend kollidierten auf der B 16 zwei Fahrzeuge miteinander. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Außerdem musste die Straße gesperrt werden.

Auf der B 16 ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Beteiligte leichtverletzt wurden. Gegen 18.40 Uhr fuhr ein 47-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Auto auf der B 16 in Fahrtrichtung Regensburg. Als er an der Einmündung zur Staatsstraße 2335 nach links in diese abbiegen wollte, übersah er das entgegenkommende Auto eines 41-Jährigen aus Rheinland-Pfalz, der auf der B16 in Fahrtrichtung Manching unterwegs war. Wie die Polizei berichtet, kollidierten die beiden Autos frontal miteinander.

Verkehrsunfall auf B 16 bei Manching: 30.000 Euro Schaden

Hierbei erlitten der 41-Jährige und sein 29-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Mit dem Rettungsdienst wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 47-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt, wurde jedoch ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Einmündung zur Staatsstraße 2335 war bis zur Räumung der Unfallstelle für ungefähr eine Stunde gesperrt und wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Manching abgesichert. (AZ)