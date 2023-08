Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Die Fahrerin prallte mit ihrem Wagen gegen ein Ortsschild und eine Hecke. In dem Auto der Frau befanden sich zwei Kinder.

Mit knapp 1,8 Promille im Blut ist eine Autofahrerin mit ihren beiden Kindern von der Fahrbahn abgekommen. Die 29-Jährige war auf der B 16 in Richtung Regensburg unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beim Abbiegen nach Lindach bei Manching kam der Wagen von der Straße ab und prallte gegen ein Ortsschild und eine Hecke. Die Frau und die ein- und sechsjährigen Kinder blieben unverletzt. Durch den Unfall am Dienstagnachmittag entstand ein Sachschaden im Wert von rund 1000 Euro. Die aus dem Landkreis Pfaffenhofen stammende Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie die Entziehung ihrer Fahrerlaubnis.

