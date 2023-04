Betrunkener Autofahrer bedroht und beleidigt Polizisten

Die Polizei Ingolstadt kontrollierte einen Autofahrer, der mehr als 1,1 Promille hatte. Als die Beamten die Blutentnahme anordneten, wehrte sich der 58-Jährige.

Die Polizei hat am Dienstag in den Abendstunden im Stadtgebiet Ingolstadt wegen einer Unfallflucht in der Münchner Straße nach einem Auto gefahndet. Dies berichtet die Polizei.

Eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt konnte das Auto in Manching in der Ingolstädter Straße feststellen und kontrollieren. Am Steuer saß ein 58-jähriger Sauerlacher. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest und ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, beschlagnahmten den Führerschein und unterbanden die Weiterfahrt.

Auf der Dienststelle verweigerte der Fahrer die Blutentnahme, sperrte sich gegen die Maßnahme und beleidigte und bedrohte die Beamten. Demzufolge wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit, Widerstand, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. An der vermeintlichen Unfallstelle in Ingolstadt konnte an keinem Auto ein Sachschaden festgestellt werden. (AZ)