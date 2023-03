Betrunkener Unfallfahrer wird nach kurzer Flucht erwischt

Ein Autofahrer ist in Manching mit einem geparkten Lastwagen kollidiert. Der Grund für den Unfall war schnell klar: Der Mann hatte rund 2,5 Promille.

Am Mittwochvormittag hatte ein Lastwagenfahrer sein Fahrzeug in Manching am rechten Straßenrand geparkt, um es zu entladen. Ein 57-Jähriger aus Manching wollte am Lastwagen vorbeifahren, hielt laut Polizei allerdings den Seitenabstand nicht ein. Die Folge war eine Kollision beider Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von rund 30.000 Euro.

Der Unfallfahrer aus Manching kümmerte sich nicht um den Schaden

Allerdings kümmerte sich der Unfallfahrer nicht um die Folgen und fuhr einfach weiter. Nach rund 400 Metern ließ er sein Auto stehen und versucht, zu Fuß zu flüchten. Eine Polizeistreife holte ihn aber bald ein und erkannte auch den Grund für den Unfall und die anschließende Flucht. Bei einem Alkoholtest brachte es der Mann auf knapp 2,5 Promille. Das Auto des Mannes musste abgeschleppt werden. (AZ)