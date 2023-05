Brennendes Auto: Polizei vermutet Brandstiftung

In der Nacht auf Samstag hat in Niederstimm ein Auto gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Am Samstagfrüh wurde der Polizei ein brennendes Fahrzeug in einer Hofeinfahrt in der Rothenturmer Straße in Niederstimm gemeldet. Den Löschkräften der Feuerwehren Oberstimm und Niederstimm ist es laut Polizei gelungen, den Brand sehr schnell zu löschen. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Die Polizei vermutet Brandstiftung in Niederstimm

Nach bisherigen Erkenntnissen der Brandermittler dürfte der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt worden sein. Zeugen, die am 20. Mai zwischen 3 und 4 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden.

Der Zeugenaufruf richtet sich laut Polizei insbesondere an Besucherinnen und Besucher einer Veranstaltung, die in der Nacht auf Samstag auf dem nahe gelegenen Sportplatzgelände stattgefunden hat, und die möglicherweise auf dem Nachhauseweg entsprechende Beobachtungen gemacht haben. (AZ)