Elfjährige verletzt sich bei Fahrradunfall

Am Donnerstag gegen 13.15 Uhr fuhr eine elfjährige Schülerin mit ihrem Fahrrad den Radweg der Ingolstädter Straße in Manching entlang. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Radler ebenfalls auf diesem Radweg und bog auf Höhe eines Verbrauchermarktes nach links auf einen Fußgängerüberweg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Schülerin, berichtet die Polizei. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Der Radler hielt kurz an, entschuldigte sich und fuhr anschließend weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Laut Angaben des Mädchens standen an dem Fußgängerüberweg mehrere Passanten, die den Unfall beobachtet hätten und gegebenenfalls auch den flüchtigen Radler kennen. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

