Tödlicher Unfall auf der B16: 55-jähriger Lkw-Fahrer kracht frontal in einen Kipper

Bei einem schweren Unfall auf der B16 ist ein 55-jähriger Lastwagenfahrer aus der Ukraine ums Leben gekommen. Er war bei Manching frontal in einen Kipper gekracht.

Auf der B16 hat sich am frühen Dienstagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt auf Anfrage mitteilt, prallten gegen 5.20 im Bereich zwischen Manching und Ernsgaden insgesamt drei Lastwagen zusammen. Der Unfallverursacher, ein 55-Jähriger aus der Ukraine, der in Richtung Neuburg unterwegs war, kam laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und streifte dort zunächst einen Lastwagen, gegen einen zweiten, einen Sattelkipper aus Griechenland, krachte er frontal. Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle, sein Beifahrer verletzte sich leicht. Die beiden anderen Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Der rumänische Fahrer des Lkw, der zunächst gestreift wurde, bekam Glassplitter in die Augen, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Regensburg gebracht.

Tödlicher Unfall auf der B16 zwischen Manching und Ernsgaden: 55-jähriger Lkw-Fahrer stirbt

Die Bundesstraße war im Zuge der Aufräumarbeiten bis kurz nach 14 Uhr gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 200.000 Euro. (ands)