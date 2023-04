Fahrradfahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Manching hat beim Abbiegen eine 43-jährige Radlerin übersehen. Es kam zur Kollision und die Frau stürzte.

Ein 57-Jähriger aus Manching ist am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr mit seinem Auto in Manching auf der Schulstraße in Fahrtrichtung Ingolstädter Straße unterwegs gewesen. Er bog an der Einmündung zur Ingolstädter Straße nach rechts in diese ein und übersah hierbei eine von links kommende vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich und die 43-jährige Fahrradfahrerin aus Manching stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, eine ärztliche Behandlung durch den Rettungsdienst war aber nicht notwendig. Wie die Polizei mitteilt, entstand an dem Fahrrad Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. (AZ)