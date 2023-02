Faschingsumzug in Manching mit 700 Teilnehmenden

Am Sonntag findet in Manching der traditionelle Faschingsumzug statt. Mit dabei sind 20 Wagen und zwölf Fußgruppen.

Seit 30 Jahren gibt es in Manching einen Faschingsumzug. Zum nächsten Mal findet er am Faschingssonntag statt. Start ist um 14 Uhr im Gewerbegebiet an der Weberstraße, Ziel ist die Schulstraße. Mit dabei sind nach Mitteilung des Markts Manching rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 20 aufwändig gebauten Wagen sowie zwölf Fußgruppen.

Die Manchinger Faschingsgaudi beginnt um 16 Uhr

Nach dem Umzug startet um 16 Uhr auf dem Vorplatz vor dem Rathaus die zweite Auflage der Manchinger Faschingsgaudi. Wie auch 2020 legt „doojay.Basti“ auf. Wie der Markt mitteilt, dürfen dabei unter anderem keine Waffen, Gassprühdosen, Druckgasflaschen sowie leicht entzündbare Substanzen mitgebracht werden.

Bereits im Vorfeld ist entlang der Umzugsstrecke das Parken verboten, da die teilnehmenden Wägen teilweise Überbreite haben. (AZ)