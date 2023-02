Manching

vor 46 Min.

Feuerwehr kann Brand in einem Abstellraum zügig löschen

In einem unbewohnten Vorbau eines Hauses in Maching hat es gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Artikel anhören Shape

In der Nacht auf Sonntag ist in Manching der Vorbau eines Hauses in Brand geraten. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Ein Feuer hat es in der Nacht auf Sonntag in einem unbewohnten Vorbau eines Hauses in Manching gegeben. Bislang ist noch nicht bekannt, weshalb das Gebäude in Brand geraten ist, die Kripo Ingolstadt ermittelt. Passanten haben den Brand in Manching entdeckt Gegen 2.30 Uhr haben Passanten den Brand am unbewohnten Gebäudevorbau an der Geisenfelder Straße entdeckt. Das Haus selbst wird laut Polizei von einer Handwerkerfirma genutzt, der Vorbau dient als Abstellraum. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Manching konnten anschließend das Feuer zügig löschen. Es wurden ein Fenster, die Hauswand und im Vorbau gelagerter Schrott beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf höchstens 1000 Euro. Bei dem Feuer in Manching wurde niemand verletzt Im Gebäude befanden sich keine Personen, somit wurde auch niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt nach einer Begehung des Brandorts eine Brandstiftung aus. (AZ)

Themen folgen