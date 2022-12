Frontalzusammenstoß: Eine Person ist mittelschwer verletzt

Ein Fahrzeugführer wurde bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Mittwochnachmittag mittelschwer verletzt.

Wie die Polizei meldet, fuhr ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße von Manching kommend in Richtung Donau. Gleichzeitig war ein 82-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit seinem Auto von Ingolstadt kommend in Richtung Manching unterwegs. An der Kreuzung kurz vor dem Kieswerk wollte der 65-Jährige nach links abbiegen und übersah hierbei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw des 82-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge krachten im Kreuzungsbereich frontal zusammen.

Ein Auto wurde nach dem Zusammenstoß bei Manching von der Fahrbahn gegen ein Verkehrszeichen geschleudert

Das Auto des 82-Jährigen wurde nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn und gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Der Fahrer zog sich hierbei mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht; der 65-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Kollision total beschädigt und mussten mittels Abschleppdienst geborgen werden. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme für insgesamt rund eineinhalb Stunden nur einseitig befahrbar, die Freiwillige Feuerwehr Manching war mit drei Fahrzeugen und 21 Mann zur Verkehrsabsicherung vor Ort. (AZ)