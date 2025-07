Große Übung der Bundeswehr am Flugplatz in Manching

Kommunikation und Datenaustausch sind mehr denn je Grundlage für eine effiziente Führung, auch bei der Bundeswehr. Vom 23. Juni bis 11. Juli fand zu dieser Thematik im Auftrag der Luftwaffe auf dem Flugplatz Manching eine große Datenkommunikationsübung statt. Die Übung diente der Weiterentwicklung von interoperablem, digitalem und automatischem Austausch von Lageinformationen zwischen den Dimensionen Land, Luft, See, und Cyber, teilt die Bundeswehr mit. Daher waren unterschiedliche Luftfahrzeugmuster der Bundeswehr wie Eurofighter, Tornado, Hubschrauber und ein Transportflugzeug im Einsatz. Aber auch zivile Luftfahrzeuge, eine Fregatte sowie andere Nationen waren an der Übung beteiligt. Bis zu 300 Bundeswehrangehörige waren am Flugplatz in die Übung eingebunden. Verschiedene Bereiche der Streitkräfte müssten in der Lage sein, auch auf multinationalen Führungsebenen eng zusammen zu wirken und in einem Informations- und Kommunikationsverbund zusammen zu arbeiten, erklärt die Bundeswehr mit. Die hohe Komplexität der Technik und der Verfahren müsse beherrscht werden. Mittels eines taktischen Szenarios seien daher bei der Übung Prozesse und Strukturen, die bei der Einführung neuer Technologien und Verfahren zu berücksichtigen sind, verifiziert und validiert worden. „Ziel war, Erkenntnisse im Bereich der digitalen, automatischen Kommunikation zur Weiterentwicklung zugehöriger Taktiken, Techniken und Verfahren zu gewinnen“, so die Bundeswehr. (AZ)

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis