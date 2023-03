Grüne fordern höhere Belohnung zu Hinweisen auf den Goldschatz

Noch immer gibt es keine Hinweise auf den Manchinger Goldschatz. Die Grünen-Fraktion im Bezirk fordert nun eine Belohnung deutlich über eine Viertelmillion.

Es war ein filmreifer Coup: Unbekannte sind Ende November 2022 in das Kelten-Römer-Museum in Manching eingebrochen und haben innerhalb weniger Minuten den größten Keltenschatz des 20. Jahrhunderts mit 483 Münzen gestohlen. Auch nach fast vier Monaten gibt es noch immer keine relevanten Hinweise, weder zu den Tätern noch zum Schatz.

Bislang gibt es 20.000 Euro Belohnung für Hinweise zum Diebstahl des Goldschatzes

Die Grünen im Bezirk fordern in einem Dringlichkeitsantrag nun eine höhere Belohnung. "Die derzeit ausgesetzte Belohnung in Höhe von 20.000 Euro scheint angesichts des Gesamtwerts nicht hoch genug zu sein. Um eine realistische Aussicht zu erhalten, den Goldschatz wiederzuerlangen, muss das Preisgeld deutlich erhöht werden", heißt es in einer Mitteilung, die der Ingolstädter Bezirksrat Joachim Siebler unterzeichnet hat.

Wie aus dem Dringlichkeitsantrag hervorgeht, befürchten die Grünen, dass der Schatz eingeschmolzen und auf dem Schwarzmarkt verkauft werden könnte. Denn aufgrund seiner Einmaligkeit sei ein Weiterverkauf als Ganzes praktisch unmöglich. Während die Polizei den reinen Materialwert des Goldes nach dem Diebstahl auf rund 250.000 Euro geschätzt hat, beziffern Experten den Handelswert auf rund 1,6 Millionen Euro. Für die Wissenschaft hingegen hat er einen kaum messbaren Wert. Nach den Vorstellungen der Grünen müsse die Belohnung für relevante Hinweise "deutlich über dem Goldwert", also weit über einer Viertelmillion liegen. "An der Höhe des Preisgeldes zeigt sich auch der Wert, den man den Kulturgütern beimisst", betont Joachim Siebler.

Der Bezirk Oberbayern ist Mitglied im Zweckverband des Kelten-Römer-Museums Manching

Der Bezirk Oberbayern ist Mitglied im Zweckverband des Kelten-Römer-Museums in Manching. Ihm gehören auch der Landkreis Pfaffenhofen, der Markt Manching sowie der Freundeskreis des Museums an. Auch sie sollen sich an der Erhöhung der Belohnung beteiligen, fordern die Grünen.

Wie das LKA Bayern mitteilt, sind inzwischen 60 Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern zum Diebstahl des Schatzes eingegangen. Aktuell werden 250 Spuren bearbeitet.

Lesen Sie dazu auch