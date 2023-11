IG Metall kämpft bei Airbus um die Zukunft der Luftfahrt

Die Gewerkschaft kritisiert bei Airbus in Manching Entscheidungen der Bundesregierung und betont die Bedeutung des Eurofighters.

"Für mehr Sicherheit" lautete das Motto einer Aktionswoche der IG Metall. Die Gewerkschaft will sich damit für die Sicherung, Stärkung und Erneuerung des Flugzeugbaus einsetzen. Sie kritisiert das derzeitige Vorgehen der Bundesregierung als "industriepolitischen Fehler". Im Fokus der Kritik stehen Großbeschaffungen im außereuropäischen Ausland und dem Auslaufen oder Hinauszögern von Weiterentwicklungen europäischer Programme wie des Tigerhubschraubers oder des Eurofighters.

Gewerkschafter und Manager warnten vor den Gefahren für die Luftfahrtbranche

Während der bundesweiten Aktionswoche verwiesen Gewerkschafter, Betriebsräte wie auch Manager und Führungskräfte gemeinsam auf die Gefahren für die Branche und warnten vor einer beschleunigten Deindustrialisierung und dem Bedeutungsverlust des deutschen Flugzeugbaus.

Thomas Pretzl, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Airbus Defence and Space, betonte beim finalen Aktionstag am größten Standort der militärischen Luftfahrtindustrie Deutschlands vor 3000 Beschäftigten in Manching die Rolle des Eurofighter-Programms: „Der Eurofighter schafft Chancen für Deutschland und sorgt wortwörtlich für mehr Sicherheit. Die entstehende Produktionslücke ab 2030 muss bereits heute geschlossen werden. Andernfalls führt sie zum Verlust von Expertise und strategischen Fähigkeiten entlang der gesamten Eurofighter-Wertschöpfungskette und gefährdet europäische Zukunftsprogramme wie FCAS. Wir brauchen jetzt eine klare Entscheidung der Bundesregierung für den Eurofighter im Rahmen der Zeitenwende.“

Thomas Pretzl fordert eine Perspektive für die Entwicklung des Eurofighters

Zudem unterstrich Pretzl die Forderungen der IG Metall: „Die Gewerkschaft erinnert die Bundesregierung an ihre Entscheidung, keine weiteren F-35 Kampfjets zu beschaffen und fordert, eine verbindliche Perspektive für die Eurofighterentwicklung und Beschaffung zu erstellen. Wir brauchen mehr Planungssicherheit durch feste Endlinien und feste Stückzahlen und wir wollen Schlüssel- und Zukunftstechnologien durch Entwicklungspartnerschaften von Staat und Industrie in unserem Land langfristig binden.“

Andreas Domke, IG Metall-Vertrauenskörperleiter am Standort Manching, ging weiter auf die Bedeutung der politischen Entscheidungen für die Belegschaft vor Ort, deutschland- und europaweit ein: „Die Politik hat einen direkten Einfluss auf die Zukunft unserer Arbeitsplätze am Standort Manching."

„Wenn Deutschland im europäischen Rahmen weiter im militärischen Flugzeugbau dabei sein möchte, müssen wir jetzt die industrielle Brücke in die Zukunft schlagen. Das heißt konkret: Noch in dieser Legislaturperiode benötigen wir die Beauftragung für die Weiterentwicklung des Eurofighter und eine Grundsatzentscheidung zur Beauftragung der 5. Tranche. Der Eurofighter ist das Rückgrat der Luftwaffe für die nächsten Dekaden und muss – auch das ist Zeitenwende – fit für die Zukunft gemacht werden. Wir müssen unseren hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei mehr als 120 Unternehmen in ganz Deutschland eine verlässliche Perspektive geben - oder wir verlieren die Kompetenz im Kampfflugzeugbau. Und schließlich ist ein leistungsgesteigerter Eurofighter für die gesamte Lieferkette die notwendige technologische und Produktionsbrücke zum FCAS", sagte Michael Schöllhorn, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und Chef von Airbus Defence and Space. (AZ)