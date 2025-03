Illegales Autorennen auf der A9?

Eine Verkehrsteilnehmerin teilte am Sonntag gegen 14.25 Uhr über Notruf mit, dass vier Fahrzeuge auf der Autobahn zwischen Manching und Langenbruck in Fahrtrichtung München gefährliche Fahrmanöver durchführten. Zwei Motorräder und zwei Autos überholten sich mehrmals verbotswidrig rechts und über den Standstreifen, heißt es im Polizeibericht. Der nachfolgende Verkehr würde ausgebremst werden und die jeweiligen Fahrzeugführer filmten ihre Aktionen gegenseitig bei hohen Geschwindigkeiten. Eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt konnte an der Rastanlage Holledau einen Porschefahrer und zwei Motorradfahrer einer Kontrolle unterziehen. Ein weiterer dunkler SUV, der bei dieser Aktion beteiligt gewesen sein soll, konnte nicht angetroffen werden. Aufgrund der Schilderungen der Zeugin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdacht auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Der Beifahrer des Porsches führte einen Camcorder mit sich. Die Speicherkarte wurde als Beweismittel sichergestellt. Weitere Zeugen dieser Aktion auf der Autobahn werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

