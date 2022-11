Junge Männer liefern sich in Manching ein Autorennen

Zwei junge Männer haben sich in Manching ein Autorennen geliefert. Doche einer Polizeistreife war das verbotene Treiben aufgefallen.

Zwei 18-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm lieferten sich in der Nacht auf Montag in Manching in der Ingolstädter Straße mit ihren beiden BMWs ein Autorennen, wurden dabei jedoch von einer Polizeistreife beobachtet und konnten schließlich auch angehalten und kontrolliert werden.

Mehr als 100 Stundenkilometer bei einem verbotenen Autorennen in Manching

Bei ihrer Fahrt erreichten sie mit ihren Fahrzeugen laut Polizei innerorts eine Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern. Gegen beide Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. (AZ)