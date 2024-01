Landwirte protestieren in Manching

Die Landwirte der Region um Ingolstadt haben eine weitere Protestaktion organisiert. Wo und wann es erneut einen Korso geben wird, der den Verkehr beeinträchtigen könnte.

Die Protestaktionen der Landwirte in der Region gehen weiter. Am Freitag, 19. Januar, findet eine weitere Aktion von Landwirtinnen und Landwirten gegen die amtierende Regierung statt. Es handelt sich dabei wieder um eine Fahrt von landwirtschaftlichen Zugmaschinen, Lastwagen und Autos mit einem daran anschließenden Mahnfeuer.

Die Route der Aktion mit Abfahrt am Barthelmarktgelände in Oberstimm. Foto: Landratsamt Pfaffenhofen

Treffpunkt für alle, die sich beteiligen wollen, ist um 15.30 Uhr am Barthelmarktgelände in Oberstimm, teilt das Landratsamt Pfaffenhofen mit. Ab circa 16 Uhr wird dann folgende Strecke abgefahren: Barthelmarktgelände – Alte B 16 – Niederstimm – Manching – Bahnhofstraße – Manchinger Straße Richtung B 16 – B 16 Richtung Oberstimm – Abfahrt auf B 13 –Oberstimm – Barthelmarktgelände. Wie das Landratsamt Pfaffenhofen mitteilt, ist mit Behinderungen auf den betroffenen Straßen zu rechnen. Im Anschluss an die Fahrt, ungefähr um 19 Uhr, findet ein Mahnfeuer auf dem Barthelmarktgelände in Oberstimm statt. Dieses wird von der Freiwilligen Feuerwehr abgesichert. Mit dem Ende der Veranstaltung ist um 21 Uhr zu rechnen.

Bauernproteste: Auch die Landwirte in Neuburg und Ingolstadt machen weiter

Organisiert wird die Protestaktion am Freitag von den Landwirten und Handwerksbetrieben aus Manching. Veranstaltungsleiter ist Sebastian Engel.

33 Bilder Die Bauern-Kundgebung in Ingolstadt in Bildern Foto: Dorothee Pfaffel, Luzia Grasser

In der vergangenen Woche haben Landwirte in der Region zum Beispiel auch schon in Neuburg, Eichstätt und Ingolstadt protestiert. Bei der Demonstration auf dem Ingolstädter Rathausplatz war unter anderem die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber zu Gast. Die Landwirte haben bundeweit angekündigt, mit ihren Aktionen nicht eher aufzuhören, bis die Regierung in Berlin ihre Pläne für eine Kfz-Steuer für Landwirte und für die Einstellung der Agrardieselrückvergütung vollständig zurücknimmt. Die Bauern sind der Ansicht, dies würde sie zu sehr belasten und zu einem Sterben von Höfen führen. (AZ, dopf)

Lesen Sie dazu auch