Lkw-Fahrer übersieht beim Abbiegen auf B16 Rollerfahrer

Ein 31-Jähriger war mit Roller auf der B16 Richtung Neuburg unterwegs, als auch ein Lkw auffuhr. Durch den Zusammenstoß schlitterte der Rollerfahrer 30 Meter.

Ein 31-Jähriger aus Abensberg fuhr am Mittwoch gegen 6.30 Uhr mit seinem Roller auf der vorfahrtsberechtigten B 16 in Richtung Neuburg. Zeitgleich fuhr ein 50-jähriger Großmehringer mit seinem Lastwagen auf der Hauptstraße in Manching und bog nach rechts auf die B 16 ein. Hierbei übersah der Lastwagenfahrer den Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und schlitterte ungefähr 30 Meter auf der Fahrbahn.

Hierbei wurde er leicht verletzt, konnte aber selbstständig wieder aufstehen. Der Rollerfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von 6500 Euro. Der Roller musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Westenhausen war zur Sicherung der Unfallörtlichkeit und Lenkung des Verkehrs vor Ort. (AZ)