Manching

vor 4 Min.

Maximum Gaudium: Römerfest am Museum in Manching

Zahlreiche historische Darsteller wirken beim Römerfest in Manching am 17. und 18. Juni mit.

Am 17. und 18. Juni findet am Kelten-Römer-Museum in Manching ein Römerfest für die ganze Familie statt. Mit dabei sind über 60 historische Darsteller.

Wie sah es aus, wenn Keltenreiter angriffen oder römische Legionäre aufmarschierten? Über welche Kunstfertigkeiten verfügten antike Handwerkerinnen? Und wie klingt eigentlich eine römische Wasserorgel? Dieser Keltenkrieger ist zum Angriff bereit: Beim Römerfest in Manching gibt es einen Einblick in das Leben vor 2000 Jahren. Foto: Matthias Seitz Antworten auf diese Fragen gibt ein großes Museumsfest rund um das Kelten-Römer-Museum Manching, bei dem sich Archäologie und Geschichte live erleben lassen. Am 17. und 18. Juni gibt es ein vielseitiges Programm zu antikem Militär, Handwerk und Alltagsleben, zu Musik und Kulinarik. Beim Römerfest in Manching gibt es ein umfangreiches Mitmachangebot Über 60 historische Darsteller mit authentischer Ausstattung geben Einblicke in das Leben von vor 2000 Jahren. Für die Gäste gibt es zahlreiche Mitmach- und Informationsangebote, von handwerklichen Workshops über Bogenschießen bis hin zu archäologischen Arbeitsmethoden. Das Fest findet am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr statt. (AZ)

