Wenn die Geburt für die Mutter zum Trauma wird

Eine Geburt ist ein prägendes Ereignis für eine Frau. Doch manchmal ist es auch ein Trauma. So wie bei Michael aus Manching. Doch es gibt ein neues Angebot.

Dass eine Geburt kein Spaziergang und oftmals mit Schmerzen verbunden ist – davon kann wohl fast jede Mutter berichten. Dass eine Geburt manchmal aber auch aufgrund der Umstände richtig traumatisierend für die Mutter sein kann – darüber sprechen die Wenigsten.

Der Verein Elisa Familiennachsorge mit Sitz in Neuburg möchte den Frauen, die die Bilder, Geräusche und Umstände ihrer Geburt nicht mehr aus dem Kopf bekommen, Hilfestellung bieten. Deshalb startet Mitte September eine Stabilisierungsgruppe für Mütter, die unter ihrer traumatischen Geburt leiden.

Ab der 26. Woche durfte Michaela nur noch im Krankenhaus liegen

Den 4. März 2015 wird Michaela aus Manching - ihren ganzen Namen möchte sie lieber nicht in der Zeitung lesen - nie vergessen: Es ist der Tag, an dem ihre Tochter Christina zur Welt kommt – neun Wochen zu früh. Anfangs verläuft die Schwangerschaft unauffällig, ab und an mal hier ein Zwicken oder da ein kleines Wehwehchen, aber nichts, was groß Anlass zur Sorge geben würde. Das ändert sich schlagartig, als Michaela in der 26. Schwangerschaftswoche routinemäßig zum Frauenarzt geht. Michaela ist zum damaligen Zeitpunkt erkältet, immer wieder muss sie husten. Ob diese Erkältung dazu beigetragen hat, dass der Muttermund geöffnet und Michaela auf direktem Weg ins Krankenhaus muss, ist bis heute ungeklärt. Fakt ist: Ab diesem Tag ist das Klinikum Ingolstadt ihr Zuhause auf Zeit.

Niemand kann sagen, wie lange Christina noch im Bauch bleiben kann. Obwohl Michaela das Bett nicht mehr verlassen darf, ist sie weiterhin optimistisch. Ärzte, Krankenschwestern und auch die Klinik-Seelsorger geben sich die Klinke in die Hand – sie alle wollen die werdende Mutter schonend darauf vorbereiten, dass ihr Baby aller Wahrscheinlichkeit nach ein Frühchen wird. Michaela kann diesen Gedanken zu dem Zeitpunkt nicht zulassen. Den Ernst der Lage erkennt sie erst, als plötzlich vier Wochen später die Fruchtblase platzt und es hektisch wird in ihrem Krankenzimmer. Die Oberärztin erklärt, dass Christina den Startschuss für die Geburt gegeben hat und jetzt nicht länger im Bauch bleiben kann.

Nach dem Kaiserschnitt direkt auf die Intensivsation

Keine fünf Minuten später wird Christina per Kaiserschnitt auf die Welt geholt und direkt auf die Intensivstation verlegt. 44 Zentimeter ist sie lang, 1680 Gramm schwer. „Ich bin Physiotherapeutin. Während meiner Ausbildung war ich in Regensburg in der Kinderklinik und auf der Frühchenstation eingesetzt. Dort habe ich viel gesehen und gehört. Auch die ganzen technischen Geräte habe ich da kennengelernt. Es ist aber nochmal etwas ganz Anderes, diese Geräte plötzlich an seinem eigenen Kind zu sehen“, erklärt Michaela, die ihre Tochter erst einen Tag nach der Geburt zum ersten Mal sehen durfte.

Zwei Wochen lang liegt Christina in Ingolstadt im Klinikum, ehe sie ohne ihre Mama nach Neuburg verlegt wird. „Es war ein blödes Gefühl, mein Baby allein in der Kinderklinik zurücklassen zu müssen. Man hatte immer auch Angst, wenn das Telefon klingelt, dass die Klinik anruft und sagt es ist irgendwas mit meinem Baby“, erinnert sich Michaela. Es sollten noch weitere fünf Wochen vergehen, ehe Christina endlich nach Hause darf. Die Sorgen allerdings blieben. „Natürlich fragt man sich immer, ob der zu frühe Start ins Leben später noch Probleme mit sich bringt“, erzählt Michaela, die einige Zeit gebraucht hat, um die Frühgeburt zu verkraften.

Heute ist das Frühchen ein achtjähriges Mädchen

Nach einem Jahr geht die junge Familie zur Abschlussuntersuchung. Zu diesem Zeitpunkt merkt man Christina den rasanten Start ins Leben nicht mehr an. Heute ist sie acht Jahre alt und gesund. Christina wird Einzelkind bleiben, weil ihre Eltern eine erneute Schwangerschaft zu sehr fürchten. Den Grund für Christinas Frühgeburt kennt bis heute nämlich niemand. Die Angst vor einer Wiederholung sitzt deshalb bei den Eltern tief, zu tief für eine weitere Schwangerschaft.

Es sind Frauen wie Michaela, für die die Stabilisierungsgruppe von Elisa gedacht ist. „Traumatische Geburten sind Geburtserfahrungen, die für die betroffene Frau emotional und/oder physisch äußerst belastend sind“, erklärt Simone Haftel, die die Stabilisierungsgruppe gemeinsam mit ihrer Kollegin Nadine Kotzur leitet. „Solche Geburten können sowohl bei natürlichen als auch bei Kaiserschnittgeburten auftreten. Sie werden als traumatisch empfunden, wenn die Frau während des Geburtsprozesses extreme Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit oder Ohnmacht erlebt.“

Jetzt gibt es eine Selbsthilfegruppe für Mütter, die bei der Geburt ein Trauma erleiden

Die Ursachen für traumatische Geburten können vielfältig sein, etwa eine Frühgeburt oder eine lange und schwierige Geburt, eine medizinische Intervention - etwa die Verwendung von Zangen oder Saugglocken oder aber ein Kaiserschnitt -, mangelnde Kommunikation, fehlende Schmerzkontrolle oder Komplikationen für das Baby. „Die Auswirkungen einer traumatischen Geburt können sich in Form von posttraumatischem Stress, Depressionen oder Angstzuständen äußern und die Bindung zwischen Mutter und Kind beeinflussen“, weiß Simone Haftel. „Es ist wichtig, dass Frauen, die eine traumatische Geburt erlebt haben, Unterstützung und professionelle Hilfe erhalten, um mit den erlebten Emotionen und den möglichen Auswirkungen umgehen zu können. Die Stabilisierungsgruppe kann genau diese Möglichkeit bieten, ersetzt aber nicht eine psychologische Begleitung.

Die Gruppe richtet sich an alle Frauen, die unter wiederkehrenden Erinnerungen und belastenden Bildern leiden und ihren Blick wieder nach vorne richten möchten. Die Stabilisierungsgruppe für Mütter mit einer traumatischen Geburt startet am 15. September; sie findet in Ingolstadt statt. In sechs Terminen, jeweils am Freitagabend sollen die betroffenen Frauen im geschützten Raum über ihre Erlebnisse sprechen, lernen, wie das Gehirn bei traumatischem Stress reagiert, Übungen zur Selbstregulation und Selbstberuhigung kennenlernen und Techniken zur Selbstkontrolle und Distanzierung von belastenden Erinnerungen anwenden. (AZ)



Info: Anmeldungen sind jederzeit per Email möglich an simone.haftel@elisa-familiennachsorge.de.