Einbruch in Manchinger Firma: 33-Jähriger in Haft – Komplize weiter flüchtig

Spät am Sonntagabend sind mindestens zwei Personen in ein Warenlager für elektronische Produkte in der Weberstraße in Manching eingebrochen. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen vor Ort stellen und festnehmen.

Polizei: Hubschraubereinsatz in Manching erfolglos — mindestens ein Täter auf der Flucht

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurden die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 23.00 Uhr über einen Einbruch in Firmengebäude an der Weberstraße informiert. Mindestens zwei Einbrecher verschafften sich durch gewaltsames Öffnen eines Tores Zugang zum Betriebsgebäude. Die alarmierten Streifenpolizisten konnten einen Dieb noch vor Ort festnehmen, der zu Fuß vom Tatort flüchtete. Die Polizei suchte anschließend nach weiteren Tatbeteiligten, allerdings blieb die Fahndung trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers erfolglos. Bei der gefassten Person handelt es sich um einen 33-jährigen Mann, gegen den nun ein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Ingolstadt erlassen wurde. Daraufhin wurde er an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro, der Wert der gestohlenen Ware ist bislang laut Polizei unbekannt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)