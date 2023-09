Radlerinnen stoßen frontal zusammen: 83-Jährige schwer verletzt

In Manching fuhren eine 32-Jährige auf dem Fahrrad und eine 83-Jährige auf dem Pedelec zu nah an der Mittelline eines Radwegs. Beide trugen keine Helm.

Eine 32-jährige Frau mit ihrem Fahrrad und eine 83-jährige Frau mit ihrem Pedelec, beide aus Manching, fuhren am Sonntag gegen 20.15 Uhr auf dem Radweg der Ingolstädter Straße in Manching im Gegenverkehr. Dieser Radweg ist für beide Fahrtrichtungen freigegeben, jedoch nicht mit einer Mittellinie getrennt. Beide Frauen fuhren eher mittig auf dem Radweg und stießen frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß fielen beide vom Rad, berichtet die Polizei. Dabei verletzte sich die ältere Frau schwer und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die jüngere Frau erlitt Schmerzen, musste aber vom Rettungsdienst nicht versorgt werden. Beide Radlerinnen trugen keinen Helm. An beiden Rädern entstand kein Sachschaden. (AZ)