Manching

Sicherheitsexperten in Manching: "In der Ukraine verteidigen wir unsere Freiheit"

Plus "Zeitenwende on tour", eine Veranstaltungsreihe der Münchner Sicherheitskonferenz, machte Station bei Airbus. Dabei ging es um die Frage: Tun wir genug für die Zeitenwende?

Von Luzia Grasser

Am 24. Februar 2022 hat Putin die Ukraine überfallen. Drei Tage später sprach Olaf Scholz einen Satz, der wie wohl kaum ein anderer in Deutschland zum Sinnbild wurde für die weitreichenden Umbrüche und Umwälzungen, die folgen sollten. "Wir erleben eine Zeitenwende", sagte der Bundeskanzler damals. Die Münchner Sicherheitskonferenz und ihr Chef Christoph Heusgen, ehemaliger Botschafter und Berater von Angela Merkel, haben den Begriff der Zeitenwende aufgegriffen und reisen seit eineinhalb Jahren mit einer Veranstaltungsreihe durch die Republik mit einem Ziel: Die Menschen sollen ein größeres Verständnis für die Anforderungen dieser Zeitenwende entwickeln.

Rund 250 Besucherinnen und Besucher waren zu Gast bei Airbus in Manching

Am Montagabend diskutierten hochrangige Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Militär und Medien mit rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauern an einem Ort über dieses Thema, der sinnbildlicher kaum hätte sein können. "Zeitenwende on tour" war zu Gast in einer großen Halle bei Airbus Defence and Space in Manching. Auf dem Podium saßen Florian Herrmann (Leiter der bayerischen Staatskanzlei), Harald Mannheim (Geschäftsführer von Airbus Defence and Space), die Osteuropa-Historikerin Franziska Davies, Ingo Gerhartz (Inspekteur der Luftwaffe), Peter Müller (Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen) sowie Johannes Greiner, Politikredakteur beim Donaukurier. Moderiert wurde die Runde von ZDF-Moderatorin Antje Pieper.

