Unbekannte vermüllen Waldsee

In Manching haben Unbekannte leere Flaschen, Dosen und andere Dinge in den Waldsee geworfen. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, wurde der Waldsee in Manching, Nahe des dortigen Feilenmoos, durch bislang unbekannte Personen vermüllt. Zudem entstanden Brandschäden am Steg des Sees, berichtet die Polizei. Von den unbekannten Personen wurden diverse leere Flaschen und Dosen von Alkoholika, das Gestell eines Klappstuhls sowie eine Feuerschale in den See geworfen. Der See befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 an die Polizeiinspektion Ingolstadt erbeten. Aufgrund der anhaltenden Trockenperiode weist die Polizei zudem auf eine erhöhte Waldbrandgefahr im Bereich um den See hin. (AZ)