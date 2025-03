Unbekannter missachtet Vorfahrt: Unfall auf der B13

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch gegen 15.45 Uhr mit seinem dunkelblauen Auto von Zuchering kommend über die Weicheringer Straße in Richtung B13. An der Kreuzung zur B13 bog der Unfallverursacher nach links in die B13 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 48-jährigen Großmehringers, der mit seinem Auto samt Anhänger auf der B13 in südliche Richtung fuhr. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein dahinter fahrender 37-jähriger Manchinger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Anhänger auf. Verletzt wurde niemand. Am Auto und am Anhänger entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

