Unfall auf der Autobahn: Fahrzeug überschlägt sich auf der A9 bei Manching

63-jähriger Nürnberger kommt beim Verlassen der Autobahn von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Offenbar war der Mann zu schnell unterwegs.

Ein 63-jähriger Nürnberger fuhr am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der A9 in Richtung München. Nach Angaben der Polizei wollte er an der Anschlussstelle Manching die Autobahn verlassen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und überschlug sich. Der Pkw kam auf dem Grünstreifen zwischen Auf- und Abfahrt zum Stehen.

Nürnberger überschlägt sich im Auto an der Anschlussstelle Manching

Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt rückte zur Unfallstelle aus, ein Rettungshubschrauber landete zur medizinischen Versorgung in der Nähe. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug.

Die Abfahrt an der Anschlussstelle Manching blieb für etwa 45 Minuten gesperrt. (AZ)

