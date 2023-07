Unfall: Auto fliegt 18 Meter und landet in Getreidefeld

Ein 37-jähriger Niederländer hat beim Abfahren von der A 9 bei Manching seine Geschwindigkeit unterschätzt. Es kam zu einem Unfall mit 100.000 Euro Sachschaden.

An der Anschlussstelle der Autobahn bei Manching kam es am Samstag gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Niederländer wollte mit seinem Auto die A9, Fahrtrichtung München, an der Anschlussstelle Manching verlassen. Er fuhr auf dem Ausfahrtsbereich, der zur B 16 Richtung Regensburg führt. Wie die Polizei berichtet, unterschätzte er hierbei seine gefahrene Geschwindigkeit und kam an der scharfen Rechtskurve nach Links von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Grünbereich und wurde durch den Graben des Zufahrtsastes in die Luft geschleudert. Das Auto flog über die Zufahrt und landete schließlich, nach einem Flug von 18 Metern, im angrenzenden Kornfeld. Dort kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am hochwertigen Fahrzeug ist Totalschaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden. Am Kornfeld und dem Grünstreifen entstand Flurschaden. (AZ)