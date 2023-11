Unfall: Autofahrer übersieht anderes Auto

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Manching wollte auf die A 9 abbiegen. Allerdings kam ein anderes Auto entgegen. Die Fahrzeuge sind zusammengestoßen.

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein 31-jähriger Manchinger mit seinem Auto auf der B 16 in Richtung Neuburg. An der Einmündung zur A 9, Fahrtrichtung Nürnberg, bog er nach links in die Anschlussstelle ab. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Auto und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In dem anderen Auto befanden sich ein 37-jähriger Mann mit seiner ebenfalls 37-jährigen Beifahrerin, beide aus dem Landkreis Pfaffenhofen. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, teilt die Polizei mit. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen in Form von Nacken und Brustschmerzen. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr Manching war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Teilweise kam es bei den Aufräumarbeiten zu Teilsperrungen und kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. (AZ)