Betrunkene Autofahrerin versteckt sich nach Unfall im Unterholz

Eine 30-Jährige ist auf der B16 bei Manching gegen eine Leitplanke gekracht. Danach begann ein einstündiges "Versteckspiel".

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr war eine 30-Jährige aus Schrobenhausenauf der B16 in Richtung Neuburg unterwegs. Auf Höhe der Auf- und Abfahrten zur B13 kam die Frau laut Polizei nach links von der Straße ab, überfuhr einen Grünstreifen und kollidierte schließlich mit einer Leitplanke. Anschließend flüchtete die Fahrerin zu Fuß und versteckte sich im Unterholz. Das „Versteckspiel“ - so nennt es die Polizei - dauerte eine Stunde, bis die Frau schließlich durch gutes Zureden telefonisch dazu gebracht wurde, aus dem Unterholz herauszukommen.

Unfall auf der B16: Die Frau aus Schrobenhausen hatte 1,4 Promille

Die 30-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann allerdings Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab schließlich einen Wert von 1,4 Promille. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Manching und Oberstimm waren mit 20 Einsatzkräften. Der Auffahrtsast zur B 13 musste rund zwei Stunden gesperrt werden. (AZ)

