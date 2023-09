Unfall mit einem Auto: Radler wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Manching ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 43-Jährige war mit einem Auto zusammengestoßen.

Am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr wollte ein 45-jähriger Autofahrer in Manching von der Salzstraße nach links in die Niederfelder Straße einbiegen. Zeitgleich war ein 43-jähriger Ingolstädter mit seinem Fahrrad auf der Niederfelder Straße unterwegs.

Der Autofahrer erfasst bei dem Unfall in Manching den Radfahrer frontal

Der Autofahrer, für den laut Polizei Vorfahrt achten galt, fuhr in den Einmündungsbereich ein und erfasste den gerade kreuzenden Radler frontal. Dieser stürzte und verletzte sich schwer. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 1500 Euro. (AZ)