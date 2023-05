Unfall mit Polizeiauto geht für Mensch und Tier glimpflich aus

Ein Lastwagenfahrer hat in Manching ein stehendes Auto übersehen. Darin saßen ein Polizeibeamter und ein Polizeihund. Der Unfall ging für Mensch und Tier glimpflich aus.

Ein 38-jähriger Polizeibeamter wollte am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Manching mit seinem Zivilfahrzeug nach links in die Kiesstraße einbiegen und bremste an der Kreuzung ab. Ein nachfolgender 33-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen erkannte das laut Polizei allerdings zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf das wartende Zivilfahrzeug auf. Dieses wurde in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi, der wiederum in einen angrenzenden Grünstreifen geschleudert wurde.

Bei dem Unfall in Manching wurde der Lastwagenfahrer eingeklemmt

Der 33-jährige Lastwagenfahrer wurde laut Polizei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Insassen des Audi sowie der Fahrer des Polizeiautos konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Alle fünf Beteiligten wurden leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Polizeihund, der sich zum Unfallzeitpunkt in dem zivilen Polizeifahrzeug befunden hatte, wurde vorsorglich durch einen Tierarzt begutachtet. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Bis zur Räumung der Unfallstelle war die Kreuzung für rund zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Manching, Ebenhausen und Oberstimm. (AZ)