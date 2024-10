Unfall nach Ausweichmanöver: Verursacher flüchtet

Ein 28-jähriger Grasheimer fuhr am Donnerstag gegen 6.30 fuhr mit seinem Mitsubishi von der B 16 kommend auf die B 13. Kurz nach einer Kurve kam ihm ein schwarzes Auto entgegen, das auf die Gegenspur geriet. Der Grasheimer musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zur verhindern. Dabei kam er ins Bankett und touchierte die Leitplanke. Dadurch entstand am Mitsubishi ein Streifschaden von 3000 Euro. Das unbekannte schwarze Auto flüchtete über die B 16 in Richtung Manching, teilt die Polizei mit. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ausweichmanöver Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mitsubishi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis